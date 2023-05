L’intelligenza artificiale contro il cyberbullismo | il Roland Garros protegge i campioni sui social

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 maggio 2023) Basta @fragolina86 che vuole insegnare a Djokovic come si fa il dritto. Stop a @Giggiobet che si incazza con Rune perché ha perso un set sul quale si era giocato 5 euro. Il tennis d’altissimo livello – per ora il primo torneo è il– ha deciso dire la salute mentale dei suoi. E così il torneo di Parigi offre ai giocatori, inclusa nell’iscrizione, la protezione dalgli abusi suimedia. Si tratta della prima iniziativa del genere, nel tennis ma in generale nel mondo dello sport. La Federazione francese di tennis utilizza la tecnologia “AI Bodyguard”, che filtra i commenti offensivi sulle piattaformecome Instagram, Twitter e Tik Tok, moderando i commenti in ...