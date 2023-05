Lignano Sabbiadoro | dramma all’addio al celibato Ospite precipita da un terrazzo durante i festeggiamenti | gravissimo

(Di lunedì 22 maggio 2023) Versa in gravissime condizione l’uomo caduto da un terrazzino, verso le 5 del mattino di ieri, di un albergo di(Udine)per un addio al. Il quarantenne è caduto da un’altezza di circa sei metri, schiantandosi su una tettoia in ferro. Soccorso dal personale di auto medica chiamata sul posto è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ed è ora ricoverato in terapia intensiva. I carabinieri di Latisana, intervenuti sul posto, stanno tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora non chiara. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il primo incidente si è verificato nella prima serata di ieri, poco dopo le 22, alungo viale Europa , altezza palazzo del Municipio. Per cause in corso di accertamento da parte

Un'edizione 2023 da tutto esaurito per il Biker Fest. Durante lo scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro, si sono ritrovati all'evento, oltre alle decine di migliaia di motociclisti italiani,