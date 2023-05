Liga | giornata 35 | Barça e Real ko | Atlético al 2° posto

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il Barcellona torna al “Camp Nou” dopo aver conquistato la vittoria del campionato, ma nella35 dellaperde con laSociedad che consolida il quartoMadrid battuto di misura dal Valencia, vince l’che sorpassa i rivali cittadini in seconda posizione. Il Villarnon molla l’inseguimento alla zona Champions League, il derby di Siviglia finisce senza reti mentre in coda alla classifica arrivano successi importanti di Almeria, Espanyol e Cadice.35:Sociedad 1-2, Valencia-Madrid 1-0,-Osasuna 3-0, Girona-Villar1-2 Colpaccio dellaSociedad che ottiene ...

Nelladi ieri l'Italia ha esordito battendo 3 - 2 il Brasile mentre la Nigeria ha battuto ...00 Damac - Abha 18:00 Al Wehda - Al Khaleej 20:30 Al - Taawon - Al Taee 20:30 ARGENTINA...Il 22 maggio 2023 i posticipi di Serie A esaranno trasmessi in diretta su DAZN; i playoff di Serie C su Eleven Sport, DAZN e Sky Al ...maggio 2023 ci sono i posticipi della trentaseiesima...Laha un problema, questi episodi di razzismo devono fermare il gioco. Non è una persona che ...e verbale negli stadi e si rammarica degli eventi accaduti durante la partita della 35ade ...

Liga: il Real Madrid cade a Valencia, l’Atletico vince ed è secondo. Pari nel derby di Siviglia - Sportmediaset Sport Mediaset

Il club, nel suo impegno per i valori del rispetto e dello sport, riafferma pubblicamente la sua posizione contro la violenza fisica e verbale negli stadi e si rammarica degli eventi accaduti durante ...Ecco tutti i risultati della trentacinquesima giornata di LaLiga 2022/23 e la classifica. Quasi definita la zona Champions.