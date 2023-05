Liceo Augusto | Valditara | “Violenze e minacce devono essere punite senza se e senza ma Staremo sempre dalla parte dei miti”

(Di lunedì 22 maggio 2023) “Ogni violenza fisica e verbale è in contrasto con i principi di democrazia, libertà, rispetto della persona che stanno a fondamento della nostra Costituzione e pertanto va duramente condannata da chiunque provenga. Non solo:anchese ema. Noideicontro qualunque prepotente“. Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe(nella foto), in riferimento a quanto accaduto venerdì mattina aldi Roma. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

non usa giri di parole il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per condannare il fatto accaduto venerdì mattina davanti alClassicodi Roma , dove uno studente, ...Uno studente romano, rappresentante d'istituto del, aveva pulito un muro con scritte e manifesti fascisti e nazisti. Gesto che non è piaciuto a 2 coetanei, probabilmente di Blocco Studentesco, che lo hanno preso a schiaffi per 'punizione'...

Schiaffi e minacce ad un rappresentante del liceo Augusto: "Tu lo sai perché siamo qui" RomaToday

L'aggressione, risalente allo scorso 19 maggio, si è svolta davanti il noto liceo romano. Secondo le opinioni degli studenti, raccolte da Skuola.net, alla base dell'episodio ci sarebbe una chiara “mat ...FLC CGIL: Solidarietà agli studenti del liceo Augusto - La FLC CGIL di Roma e Lazio e la FLC CGIL di Roma Sud Pomezia Castelli esprimono la propria ...