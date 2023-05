(Di lunedì 22 maggio 2023) Il tessuto sociale e tribale dellaè in pieno fermentola decisione da parte del Parlamento libico, la Camera dei Rappresentanti (HoR) di sospendere il Primo Ministro dell’autorità parallela dallo stesso istituita, Fathi. Mentre si profilano nuove alleanze e nuovi attori sulla scena politica, sabato 20 maggio, si è svolto nella capitale Tripoli, presso la tenda presidenziale in Tariq Al-Siqqa, il “Costanti nazionali per mettere fine alla crisi in” sotto gli auspici del Consiglio Supremo degli Anziani e dei Notabili, che ha convenuto dignitari, NGOs, istituzioni ed organizzazioni della società civile. “A causa dell’attuale divisione politica che sta attraversando il nostro Paese, la, e degli organismi politici aggrappati al potere, considerato il ...

Arriva poi la tregua tra i, firmato il patto per le Europee. Dopo le contestazioni dei giorni ... vincitore del premio Strega Europeo, annuncia che sarà al largo dellacon Medici Senza ...... e Domenico Quirico , reporter de La Stampa, già corrispondente da Parigi e inviato di guerra, rapito innel 2011 e in Siria per cinque mesi nel 2013. Iospiti dialogheranno sui temi dei ...E, in generale, ' bisogna essere pragmatici : in, quelli che sono succeduti a Gheddafi hanno ... L'Europa deve affrontareproblemi: l'immigrazione di primo livello e quella interna, e l'Italia ...

Libia, due forum delle tribù dopo la sospensione di Bashagha Speciale Libia

(ANSA) - LIVORNO, 27 MAG - Attraccherà al porto di Livorno il 30 maggio alle 8.30 la nave ong Humanity 1, con 88 migranti a bordo recuperati ieri mattina al largo della Libia e dei quali, fanno sapere ...La sospensione del premier della Cirenaica nasconderebbe uno scontro con il generale per questioni di appalti. Il ritorno del figlio di Muammar Gheddafi, Seif ...