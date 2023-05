(Di lunedì 22 maggio 2023) Il tessuto sociale e tribale dellaè in pieno fermentola decisione da parte del Parlamento libico, la Camera dei Rappresentanti (HoR) di sospendere il Primo Ministro dell’autorità parallela dallo stesso istituita, Fathi. Mentre si profilano nuove alleanze e nuovi attori sulla scena politica, sabato 20 maggio, si è svolto nella capitale Tripoli, presso la tenda presidenziale in Tariq Al-Siqqa, il “Costanti nazionali per mettere fine alla crisi in” sotto gli auspici del Consiglio Supremo degli Anziani e dei Notabili, che ha convenuto dignitari, NGOs, istituzioni ed organizzazioni della società civile. “A causa dell’attuale divisione politica che sta attraversando il nostro Paese, la, e degli organismi politici aggrappati al potere, considerato il ...

Libia, due forum delle tribù dopo la sospensione di Bashagha Speciale Libia

La sospensione del premier della Cirenaica nasconderebbe uno scontro con il generale per questioni di appalti. Il ritorno del figlio di Muammar Gheddafi, Seif ...Nel mirino Ali Abu Zreiba, parlamentare e fratello del capo locale. Gli scontri tra il premier Dbeibah e le brigate della città vanno avanti da due settimane con un crescendo di intensità. Le autorità ...