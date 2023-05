Lewis Hamilton pronto a ricevere un’offerta dalla Ferrari mentre Lando Norris disturba la festa di Verstappen

(Di lunedì 22 maggio 2023) Secondo il Daily Mail, averrà offerto un contratto da 40 milioni di sterline per correre inla prossima stagione. Il presidente John Elkann ha già avuto colloqui con il sette volte campione. La mossa vedrebbeschierato al fianco di Charles Leclerc, mettendo sotto pressione il pilota spagnolo Carlos Sainz. Tuttavia, non è stato escluso uno scambio tra le due star, con il monegasco alla guida della Mercedes per assicurarsi i servizi di. Nel frattempo,si è intrufolato nel live stream virtuale di Maxe ha partecipato alle gare a fianco della Red Bull. L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

e l'ottavo titolo: un appuntamento rimandatomolto difficilmente potrà coronare il sogno di diventare l'unico pilota nella storia della F1 a vincere otto titoli mondiali in questo 2023. La Mercedes W14 sin dal Bahrain ha ...In questa nuova vita forse c'è un nuovo fidanzato in vista (i gossip la vogliono corteggiata dae Tom Cruise ), di sicuro ci sono i grandi amori di sempre: la musica e i due figli di 7 ...Quell'anno vi erano firme allora poco conosciute a livello internazionale come quelle di Lucas di Grassi, Adrian Sutil e Paul di Resta, ma soprattutto quelle di Sebastian Vettel e. ...

Lewis Hamilton, futuro in Ferrari Arriva il chiarimento inatteso Sport News.eu

ROMA - In questa stagione di Formula 1 la Mercedes è una delle squadre che sta facendo più fatica a trovare la quadratura del cerchio per tornare su livelli altissimi e giocarsi quantomeno il gradino ...