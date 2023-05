L' etichetta sanitaria irlandese su vino e alcol è legge

Il ministro irlandese della Salute Stephen Donnelly ha convertito in legge il regolamento che prevede l'etichettatura degli alcolici con avvertenze sanitarie. Ne dà annuncio il ministero della sanità ..."Sono lieto che siamo il primo paese al mondo a compiere questo passo e introdurre un'etichettaturacompleta dei prodotti alcolici - ha dichiarato Donnelly - non vedo l'ora che altri paesi ...Questi eventi avversi sono presenti anche sull'di almeno un vaccino autorizzato per l'uso ...sui farmaci per la cura di Covid - 19 15/5/2023 OMS dichiara la fine dell'emergenza...

Irlanda: è legge l’obbligo di etichetta sanitaria per gli alcolici Il Sole 24 ORE

Primo esempio in Europa, la legge prevede che le etichette dei prodotti alcolici indichino il ... primo paese al mondo a compiere questo passo e introdurre un’etichettatura sanitaria completa dei ...BRUXELLES - Il ministro irlandese della Salute Stephen Donnelly ha convertito in legge il regolamento che prevede l'etichettatura degli alcolici con avvertenze sanitarie. Ne dà annuncio il ministero d ...