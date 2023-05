Leonor di Spagna e Alexia d'Olanda si sono diplomate e hanno festeggiato con le famiglie in Galles. Scopri di più su Amica.it ...

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il 20 maggio Letizia die Maxima d’siritrovate inper la consegna dei diplomi alle figlie. Tra selfie e applausi, le due regine simostrate nel loro lato più materno (foto IPA/RVD) Quando sifigli una delle cose di cui ci si lamenta più spesso è la velocità con cui passa il tempo. In un battito di ciglia ci si ritrova con quelli che erano neonati in culla ormai prossimi a prendere la patente. Un pensiero, probabilmente, che è balenato nella testa di Letizia die Maxima d’lo scorso 20 maggio. Le due regine, inper vedere le rispettive figlie,, ricevere il diploma, devono aver ricordato i primi anni di vita delle principesse, ...

Leonor di Spagna e Alexia d'Olanda si sono diplomate Nell'agosto 2021 la primogenita di re Felipe e della regina Letizia è volata in Galles per frequentare il prestigioso college internazionale che fa parte della rete UWC. Gli scatti che ritraggono la principessa Leonor nel giorno del suo diploma, diffusi da La Casa Real di Spagna, sono significativi non solo per un fatto di costume, o perché danno modo di ammirare gli outfit della principessa e della madre. Studi liceali conclusi per Leonor di Spagna e Alexia dei Paesi Bassi. Le due principesse hanno conseguito il diploma all' UWC Atlantic College di Llantwit Major, in Galles, dove hanno trascorso gli ultimi due anni per ottenere il diploma.

Leonor di Spagna e Alexia d'Olanda si sono diplomate e hanno festeggiato con le famiglie in Galles. La principessa delle Asturie termina la sua formazione, nell'esclusivo college in Galles. Dove, per l'occasione, la raggiungono mamma Letizia, papà Felipe e la sorella Sofia