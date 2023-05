Leonardo Cudini | trovato morto il ragazzo di 23 anni scomparso da casa sabato

Trovato senza vita il ragazzo di 23 anni scomparso da casa sabato 20 maggio. Sono dunque state infrante le speranze di ritrovare vivo. Sabato il giovane era uscito di casa intorno alle 11.15, in sella alla propria bicicletta . Ma non era più tornato. Donna marocchina prende in braccio un bambino di 2 anni e prova a ...- - > E' stato ritrovato senza vita il corpo di. Si sono purtroppo concluse tragicamente le operazioni di ricerca di, il ventitreenne scomparso da Codroipo nella giornata di sabato mattina. Iniziate nel primo ...Trovato senza vita il ragazzo di 23 anni scomparso da casa sabato 20 maggio. Sono dunque state infrante le speranze di ritrovare vivo . La scomparsa e le ricerche Sabato il giovane era uscito di casa ...

Trovato senza vita il ragazzo di 23 anni scomparso da casa sabato 20 maggio. Sono dunque state infrante le speranze di ritrovare vivo Leonardo Cudini. Sabato il giovane era ...La conferma della morte di Leonardo Cudini è arrivata dal Sindaco di Coodroipo. Il ragazzo di 23 anni era scomparso nel nulla a metà giornata di sabato scorso quando aveva inforcato la sua bicicletta ...