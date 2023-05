(Di lunedì 22 maggio 2023), i soldi? Se proteggi l'ambiente puoi ridarmeli con calma, più in là. Anzi, puoi proprio non ridarmeli più. Almeno ...

L'Ecuador protegge le Galapagos grazie alla rinegoziazione del debito - Luce Luce

Il governo ecuadoriano ha portato avanti la più grande azione mai intrapresa per la protezione dell'arcipelago delle Galápagos ...L'Ecuador ha ottenuto l'azzeramento del debito per convertirlo in risorse da spendere per la protezione ambientale ...