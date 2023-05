L’Ecuador protegge le Galapagos grazie alla rinegoziazione del debito

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ecuador, i soldi? Se proteggi l’ambiente puoi ridarmeli con calma, più in là. Anzi, puoi proprio non ridarmeli più. Almeno in parte. E’ il senso dell’accordo che è stato firmato tra il governo del Paese, e le banche creditrici Credit Suisse e Banca interamericana di sviluppo. Ecuador, dparte della natura Queste ultime hanno convertito 1.630 milioni di dollari diestero nel nuovo valore di 656 milioni di dollari, l’80% del cui valore, 450 milioni, sarà impiegato per salvaguardare quello straordinario patrimonio ecosistemico che sono le isole, coltre che per la riserva di Hermandad (istituita nel 2020) sempre attorno all’arcipelago controllato da Quito. Insieme, le due riserve marine coprono 198mila chilometri quadrati di oceano Pacifico, costituiscono un importante corridoio protetto tra le ...