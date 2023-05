Lecco-Ancona oggi in tv | data | orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022 2023

(Di lunedì 22 maggio 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per il primo turno della fase nazionale deidel campionato italiano di. Si riparte dallo spettacolare pareggio per 2-2 della gara di an, con i marchigiani autori di una clamorosa rimonta. Adesso i padroni di casa sperano che le cose possano andare diversamente, mentre i biancorossi hanno comunque bisogno di un successo per accedere al secondo turno. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 22 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e Sky Sport 254. SEGUI LAIL REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SITO LEGA ...

Il doppio 2 - 2 dell'andata, invece, obbligae Virtus Verona ad espugnare gli stadi die di Pescara: a lombardi e abruzzesi, invece, basterà anche il pareggio per approdare ai quarti di ...ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 1° Turno Ritorno:vs- and. 2 - 2 (diretta) [disponibile anche su DAZN] Stadio "Rigamonti - Ceppi" -Telecronaca: Danilo Sorrenttino Tutto ...Collegamenti in diretta con i campi della Serie C:vs: Giovanni Poggi Pescara vs Virtus Verona: Federico Botti Vicenza vs Pro Sesto : Elia Faggion ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 1°...

Serie C | Lecco-Ancona, già venduti duemila biglietti: le code... LCN Sport

Tutto aperto per il passaggio del turno tra Lecco ed Ancona. Nella sfida d'andata le due squadre hanno messo in scena una grande partita, conclusa con il risutato di 2-2. Allo stadio Mario Rigamonti ...Sempre alle 20.30 l’Ancona giocherà a Lecco una gara delicatissima. Nella sfida d’andata il risultato finale è stato quello di 2-2. In questo caso, se la partita dovesse terminare senza alcuna ...