Leao-Milan | è l’ora delle firme | ecco quando sarà siglato il rinnovo fino al 2028 | Primapagina

(Di lunedì 22 maggio 2023) 2023-05-22 13:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:, ci siamo. Dopo lunghi mesi di estenuanti trattative per raggiungere un accordo totale per ildi contratto del campione portoghese, entro la fine di questa settimana arriverà finalmente la tanto agognata firma. Secondo quanto risulta a calciomercato.com, l’appuntamento decisivo tra l’attaccante classe ‘99, il suo entourage e la dirigenza rossonera a Casasi svolgerà nella giornata di giovedì o, al più tardi, di venerdì. I DETTAGLI –siglerà un nuovo accordo della durata di 5 anni, quindia giugno, che lo porterà ad incrementare il suo attuale ingaggio di 1,5 milioni di euroai 7 che saranno ...

altrettanto significativo è stato il lavoro diplomatico svolto con Lille e Sporting Lisbona dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. Grazie al quale il club francese si è impegnato a versare i 22 ...E' stato già tutto definito da qualche giorno, ma oggi inizia la settimana in cui verrà ufficializzato il rinnovo di Rafael Leao con il Milan fino al 30 giugno 2028. Lo ...