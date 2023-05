Le regole della “Breakfast Smile” | la colazione del sorriso

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nesquik introduce in Italia un nuovo modo di vivere lain famiglia: una nuova esperienza multisensoriale del risveglio vissuto come momento per stare bene insieme La mattina è un momento impegnativo per le famiglie e per molti genitori, costretti a vivere gli spostamenti casa-scuola-lavoro, con l’ansia dei possibili ritardi dovuti ai trasporti e/o al traffico, la giornata rischia di partire spesso con il piede sbagliato. Le conseguenze sull’umore sono inevitabili non solo per i grandi, ma soprattutto per i bambini. A rischio è quindi il tempo da dedicare alla, soprattutto quando il risveglio è troppo rapido, non nasce la voglia di mangiare o lo si fa in modo svogliato. Ecco perché cambiare stile di vita al risveglio e sposare ledell’approccio “” diventa ...