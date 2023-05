Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 maggio | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 22 maggio 2023)deidedicate all'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna. Il governo ricostituirà una task-force centrale. Musumeci: gli enti locali non usano i fondi. Meloni vola in Emilia-Romagna: risposte immediate, ma non con il Pnrr. Domani è in programma il Consiglio dei ministri. Sugli sportivi spazio alla vittoria del Napoli contro l'Inter e all'attesa per la nuova penalizzazione alla Juventus