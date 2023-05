Le pagelle di Empoli-Juventus 4-1 | tracollo Juve!

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 22 maggio 2023) Altro stop stagionale e altra umiliazione quella subita dallaquesta sera. Nella partita che chiude il Monday Night del 36° turno di Serie A, i bianconeri incorrono in una pesante sconfitta per 4-1 in casa di ungià salvo. Nonostante aver saputo della nuova penalizzazione a pochi minuti dall’inizio, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno un buon approccio creando un paio di occasioni pericolose. A passare in vantaggio però sono i padroni di casa con il rigore trasformato da Caputo. Piano piano la Vecchia Signora subisce unmentale notevole subendo il raddoppio firmato da Luperto pochi minuti dopo. Nella ripresa la doppietta di Caputo su errore di Alex Sandro chiude i giochi. Chiesa prova a rimettere le cose in discussione tornando al gol, ma Piccoli nel recupero sigla il definitivo 4-1. Ecco le ...