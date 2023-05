Le ospiti dell’appuntamento del 22 Maggio de Le Ragazze

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il 22, su Rai 3, a partire dalle 23.15, andrà in onda un nuovo appuntamento de Le. Il format, giunto alla sua ottava edizione, permette di rapportarsi con rilevanti eventi della storia italiana tramite i racconti di donne diverse. Le due protagoniste di questa puntata, condotta da Francesca Fialdini, saranno Martina Colombari e Tiziana Russo. La prima si è fatta conoscere grazie alla vittoria a Miss Italia, avvenuta quando aveva solo 16 anni, e alla carriera nel mondo dello spettacolo. La seconda, al contrario, è nota per essere la sorella di Marta Russo, uccisa da un proiettile nel 1997 dopo cinque giorni di coma. Superare questo lutto non è stato facile, ma ha ritrovato la forza di vivere grazie ai viaggi con la madre e all’adozione di una bambina cinese di nome Mia.