Le mire di Xi Jinping sull’Asia ex sovietica

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 22 maggio 2023) I cinesi hanno la memoria lunga. Nonostante la “alleanza senza limiti” proclamata da Xie Vladimir Putin, Pechino non ha mai digerito la conquista russa degli immensi territori asiatici che entrarono a far parte dell’impero zarista prima, e dell’Unionein seguito. Ritiene, con qualche ragione, che tali territori rientrino nella sua sfera d’influenza, piuttosto che in quella russa, in base a motivazioni geografiche e geopolitiche in primis, ma anche di maggiore affinità etnica. Dopo le difficoltà incontrate dalle forze armate di Putin nel conflitto ucraino, la questione ora riemerge in tutta a sua importanza. La nuova Via della Seta Inizio osservando che le Repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale non hanno approvato l’invasione dell’Ucraina, pur non aderendo alle sanzioni occidentali contro Mosca. Temono che, se la ...