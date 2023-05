(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Lee protesiche disponibili in commercio sono sempre più sofisticate, ma non sono ancora in grado di restituire ildela chi le indossa. Un articolo appena pubblicato su Science Robotics dal titolo "A hierarchicalrimotor control framework for human-in-the-loop robotic hands" presenta, su questo tema, un approccio innovativo: a seconda del contesto e del tipo di applicazione considerata, il controllo dell'arto artificiale avviene a diversi gradi di condivisione tra essere umano e macchina. "L'interazione umana con il mondo - ha spiegato Lucia Seminara, prima autrice del lavoro e docente Università di Genova nel Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - si basa in modo cruciale sul. Le ...

Sulla rivista Science Robotics è stato recentemente pubblicato uno studio sul controllo die protesiche abilitate, risultato della collaborazione scientifica tra undici autori appartenenti a dieci diverse università nel mondo, con l' Università di Genova come capofila . Le ...Genova . Lee protesiche disponibili in commercio sono sempre più sofisticate, ma non sono ancora in grado di restituire il senso del tatto a chi le indossa. Un articolo appena pubblicato su ...Dal momento che le guardiedi Breath of the Wild saranno solo un ricordo del passato, l'... Date un'occhiata al primo corpo di guardia e alla sala da pranzo, così da poter mettere lesu ...

Le mani robotiche presto avranno il senso del tatto AGI - Agenzia Italia

Le applicazioni sono potenzialmente infinite e vanno dall'ambito medico-protesico a quelle industriali AGI - Le mani robotiche e protesiche disponibili in commercio sono sempre più sofisticate, ma non ...Spazio alle tecnologie umanoidi e all'intelligenza artificiale al festival della Robotica 2023 della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, che quest'anno vuole coinvolgere il pubblico con tanti laborato ...