Le mani robotiche presto avranno il senso del tatto

Leggi su agi

(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Lee protesiche disponibili in commercio sono sempre più sofisticate, ma non sono ancora in grado di restituire ildela chi le indossa. Un articolo appena pubblicato su Science Robotics dal titolo "A hierarchicalrimotor control framework for human-in-the-loop robotic hands" presenta, su questo tema, un approccio innovativo: a seconda del contesto e del tipo di applicazione considerata, il controllo dell'arto artificiale avviene a diversi gradi di condivisione tra essere umano e macchina. "L'interazione umana con il mondo - ha spiegato Lucia Seminara, prima autrice del lavoro e docente Università di Genova nel Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - si basa in modo cruciale sul. Le ...