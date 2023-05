Le Figaro | «Meloni rende l’Italia uno dei pilastri delle democrazie occidentali»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il quotidiano francese “Le” elogiascrivendo: «L’approccio positivo del presidente del Consiglio Giorgiaverso l’Unione europea ha resouno dei». E continua: «Se è troppo presto per dare un giudizio definitivo, bisogna constatare cheha sconfessato gli oracoli che prevedevano il suo inevitabile fallimento».

"Francia vera malata d'Europa". Le Figaro affossa Macron ed elogia Meloni ilGiornale.it

«La sua popolarità resta elevata perché beneficia del sostegno di più della metà degli italiani», prosegue Le Figaro, ricordando che Fratelli d’Italia è dato al 30 per cento in termini di consensi.Giorgia Meloni Ha smentito chi ne prevedeva il fallimento” Un altro endorsement vergato da Le Figaro per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo quello del febbraio scorso dedicato ai conti ...