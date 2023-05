Le elezioni in Turchia | case precarie per studenti | la settimana in Europa

Il decreto garantì 400 milioni di dollari in aiuti militari ed economici ae Grecia 1954 " ... vincitrice delleindiane con il Partito del Congresso, rinuncia all'incarico di primo ...Leggi Ancheal ballottaggio il 28 maggio. Erdogan fiducioso: in Parlamento la sua alleanza ... nel tentativo di assicurarsi investimenti e appoggio politico , in vista anche delle...Inil candidato dell'opposizione, Kemal Kilicdaroglu , ha finalmente trovato una strategia per il secondo turno delle. I toni conciliatori, i video dalla cucina arredata in maniera ...

Elezioni Turchia, Kilicdaroglu vira verso il nazionalismo per conquistare voti in vista del ballottaggio e… Il Fatto Quotidiano

Alle elezioni di maggio si è ricandidato ancora con Nea Demokratia ... Nemmeno le politiche migratorie dure — la costruzione e la proposta di prolungamento di un muro con la Turchia per fermare chi ...In vista delle elezioni, inoltre, l’AKP ha stretto alleanze con diversi ... un indice sviluppato dal World Economic Forum che misura il divario di genere: nel 2022, la Turchia si è posizionata 124 a ...