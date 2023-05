Le anticipazioni della puntata del 22 Maggio di Quarta Repubblica | gli ospiti

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 22 maggio 2023) Questa sera, su Rete 4, a partire dalle 21.25, andrà in onda una nuovadi. Si tratterà di un appuntamento particolarmente rilevante perché verrà dato spazio alle dure conseguenze dell’alluvione in Emilia-Romagna, con particolare attenzione verso i luoghi più colpiti dal disastro. Il conduttore Nicola Porro, come sempre, si confronterà con diverse personalità per discutere di tutti quegli argomenti che più stanno a cuore al pubblico. Antonio Tajani, nei panni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, tramite un’intervista, potrà esporsi sul G7 di Hiroshima e sulla guerra tra Russia e Ucraina. Occhi puntati sulle novità delle direttive Green dettate dall’Unione Europa. Tra gli, oltre a Gene Gnocchi, saranno presenti anche Antonio Ingroia, Paola De Micheli, Angelo Bonelli, Vittorio ...