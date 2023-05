Le 5 regole base per chi deve accudire un anziano in famiglia | così non sbagli nulla e vivi meglio

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 22 maggio 2023) Con una società che diventa sempre più vecchia, sono sempre di più le famiglie che si trovano a doverun. Ecco leOggi come oggi, le famiglie che si trovano a dover gestire unnon autosufficiente in casa sono sempre di più. L’età media è avanzata e, sebbene questo sia un bene per l’umanità, dall’altro non assicura che le persone trascorrano in salute questi anni in più. Inoltre, spesso questi anziani che hanno bisogno di un’assistenza talvolta anche di 24 ore su 24 non hanno una pensione che gli consenta di rivolgersi a una struttura specifica e, di conseguenza, vanno a gravare sulle spalle dei figli o di caregiver che devono barcamenarsi tra il lavoro, la propriae questo ingente compito. Le 5per ...