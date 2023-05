Lazio | Tare | «La qualificazione in Champions è una soddisfazione enorme»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le parole di Igli, direttore sportivo della, dopo ladei biancocelesti allaLeague Igliè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lamatematica dellaallaLeague, arrivata con la penalizzazione alla Juve. Di seguito le sue parole. NUOVA PENALIZZAZIONE JUVE – «Non è stata una situazione facile da gestire, sapendo che una volta sei dentro e una volta sei fuori condiziona tanto le motivazioni dei giocatori. Prima c’è chiarezza meglio è per tutti».– «, frutto di un lavorofatto da allenatore, giocatori e società che ha messo in condizione ...

'Non è stata una situazione facile da gestire, condiziona tanto le motivazioni dei giocatori. Prima c'è chiarezza meglio è per tutti' . Con queste parole Igli, direttore sportivo della, è intervenuto a Sky Sport riguardo alla nuova penalizzazione di 10 punti alla Juventus . I biancocelesti sono così qualificati matematicamente alla prossima ...Si pensa che Accardi possa prendere il posto di Giuntoli a Napoli o dialla, in estate si avranno ...Può andar via, in sintesi, ma non può andare alla Juventus né tornare a lavorare con Maurizio Sarri alla(dove va via). Ma può convivere da separato in casa con il direttore sportivo Un ...

Lotito guarda al dopo Tare: Lazio sulle tracce del ds Accardi Cittaceleste.it

Lazio, le parole di Igli Tare sul futuro in biancoceleste Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando della qualificazione aritmetica alla prossima ...Così il ds della Lazio Igli Tare sul suo futuro: "È giusto che alla fine venga fatto un resoconto e venga presa la decisione giusta per me e per la società. Parlerò con il presidente ma non ci sono ...