Lazio | sapore di Champions

(Di lunedì 22 maggio 2023) Immobile porta lain. Non è matematica ma poco ci manca anche perché oggi la Juve sarà penalizzata. Passa alla Dacia Arena la creatura di Sarri, tre punti che la portano al terzo posto dietro ai bianconeri dopo aver sorpassato l'Inter sconfitta a Napoli. Ma la notizia migliore per Sarri è aver ritrovato la sua squadra, che soffre nel primo tempo ma poi legittima la vittoria con una ripresa ottima per convinzione e gioco espresso. Decide il rigore trasformato da Ciro al quarto d'ora della ripresa ma il successo è meritato sotto tutti i punti di vista.. Sottil recupera Beto e schiera la migliore Udinese possibile considerando le assenze di Delofeu e Success. Sarri deve fare a meno di Cataldi e Marcos Antonio, lascia fuori Marusic e dà fiducia a Lazzari e Hysaj sulle fasce, a centrocampo c'è Vecino, tridente Anderson-Immobile-Zaccagni. ...

Qualche affanno nel finale, un gol giustamente annullato a Nestorovski per fuorigioco ma per la Lazio tre punti pesanti che hanno il sapore di Champions.

