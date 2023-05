". La società rispedisce al mittente le accuse, si difende e guarda avanti. La sfida con l'Udinese è già il passato, ora servono solo due punti nelle ultime due partite per festeggiare, tutti ...Udinese -, la cronaca Al 20esimo gran palla in mezzo di Zaccagni per Immobile che colpisce bene di testa trovando la prontadi Silvestri. Al 36esimo destro di Udogie, facile parata per ...... ladi Marino Napoli - Pierpaolo Marino , responsabile dell'area tecnica dell' Udinese , ha parlato di mercato e della possibile offerta del Napoli per Beto prima della partita con la. ...

Lazio, la risposta a Marino in un comunicato: “Inaccettabile!” Corriere dello Sport

ha risposto: “Le dichiarazioni del direttore Marino sulla simulazione di Immobile nell’episodio del rigore sono inappropriate, quelle sul presunto condizionamento dell’arbitro sono invece da ritenersi ...Al termine del match contro l'Udinese, il responsabile della comunicazione biancoceleste, Roberto Rao, in conferenza stampa ha risposto alle dichiarazioni del responsabile dell'area ...