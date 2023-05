Lazio | colpo decisivo | la vittoria sull' Udinese vale quasi la Champions

All'85'di testa di Nestorovski che insacca in rete, ma viene tutto annullato per il fuorigioco dell'attaccante macedone al momento del gol. Udinese -, per Marelli è un rigore generoso. A ...Laapprofitta del ko dell'Inter a Napoli e riguadagna il terzo posto. I biancocelesti battono 1 - 0 l'Udinese grazie a un rigore di Immobile: ...Prima con Immobile, dopo venti minuti, con undi testa deviato in calcio d'angolo da ... Lasembra tornata in campo con maggiore convinzione e colleziona svariate occasioni per andare in ...

Lazio, colpo Champions: Immobile sbanca Udine su rigore, scavalcata l’Inter al terzo posto Alfredo Pedullà

Il Messaggero: "Lazio, colpo Immobile: oggi in Champions solo se la Juve è penalizzata" "Lazio, colpo Immobile: oggi in Champions solo se la Juve è penalizzata". Così recita la prima pagina odierna de ...“Abbiamo bisogno di altri due punti per avere la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League Le dichiarazioni del tecnico della Lazio Maurizio Sarri al termine della gara d ...