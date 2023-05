Lazio aritmeticamente in Champions League dopo la penalizzazione Juventus

(Di lunedì 22 maggio 2023) Laricevuta dallafa felice la. In virtù dei 10 punti tolti ai bianconeri dalla giustizia sportiva nell’ambito del caso plusvalenze, la squadra di Sarri può infatti festeggiare l’aritmetica qualificazione alla prossima. A dirlo sono proprio i numeri, dato che laha 68 punti mentre lascivola a 59. Pur avendo una partita in meno (si gioca stasera con l’Empoli), i ragazzi di Allegri potrebbero arrivare a 61 punti e, qualora vincessero anche le ultime due di campionato, massimo a 67. Laè salva perché Milan esi incontreranno in campionato, e quindi una delle due perderà per forza punti, lapotrebbe arrivare pari punti con la ...

Dal canto loro i campani, dopo i risultati del weekend, sonosalvi e giocano per ... 3 - 1 dello scorso ottobre contro la: i campani potrebbero superare entrambe le avversarie ...Verona terzultimo da solo, Cremonesein B dopo il pari in Lecce - Spezia. Ecco la ...69 punti * 35 partite giocate 54 gol fatti 28 subiti * sospesi i 15 punti di penalizzazione 3)...Lasupera 1 - 0 l'Udinese e supera proprio i nerazzurri a 68 punti in attesa di Empoli - ... CREMONESE IN B - In coda, Lecce e Spezia con lo 0 - 0 ed un punto a testa condannano...

Lazio aritmeticamente in Champions League dopo la ... SPORTFACE.IT

All'Empoli mancano tre giornate per chiudere questa stagione (stasera giocheranno contro la Juventus), tra cui l'ultima in casa contro la Lazio. I toscani sono aritmeticamente salvi e ...E’ caccia al biglietto per l’ultima gara stagionale allo Stadio Olimpico tra Lazio e Cremonese. Il risultato di ieri avvicina la squadra biancoceleste alla qualificazione in Champions League che potre ...