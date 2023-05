Laura Pausini svela un lato intimo mai visto prima | la foto che ti farà commuovere

(Di lunedì 22 maggio 2023) La cantante italianaha condiviso un'intimadi famiglia che ha toccato i cuori dei suoi numerosi fan in tutto il mondo. Con una carriera che l'ha portata a vincere premi come il Grammy Award, i Latin Grammy e il Golden Globe e ricevere una nomination agli Oscar,è da sempre un'icona musicale amata e seguita dal grande pubblico. Scopri di più su questo momento speciale nella vita della cantante nel nostro articolo. Di cosa parliamo in questo articolo...posta scatto commovente La sua carriera in ascesa Hanno vinto numerosi premi Legata sentimentalmente a Paolo Cartagrafia intima della sua famiglia fa emozionare i fan La cantante italianaha postato un'immagine che ha ...

devolverà il compenso dei concerti veneziani a tre comuni della Romagna 22 Maggio 2023 Agnelli però aggiunge che "ci dimentichiamo troppo spesso che organizzare un concerto del genere è ...Lo annuncia sui suoi profili social, attesa in piazza San Marco venerdì 30 giugno, sabato 1 luglio e domenica 2 luglio. "La "Romagna è in fiore" anche in mezzo al fango: chi è sul posto ...Ma a far impazzire i fan è stato un momento preciso dello sketch: quello in cui Madre si trasforma improvvisamente in. Tra i comici più apprezzati di questa prima puntata di ...

Emilia-Romagna, le foto della casa di Laura Pausini dopo l’alluvione Sky Tg24

Laura Pausini donerà il cachet dei suoi 3 concerti speciali a Venezia all’Emilia Romagna, duramente colpita dal maltempo. “Come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le ...Laura Pausini devolverà il suo cachet per i tre concerti in programma a Venezia ai Comuni di Solarolo, Castelbolognese e Faenza, colpiti duramente dall'alluvione. Si tratta, rispettivamente, dei paesi ...