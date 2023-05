Laura Pausini | orgoglio emiliano | i genitori spalano fango accanto alla Protezione Civile

Il ritorno di Madre e Jean - Claude, il perculo di Pechino Express con i suoi concorrenti della Milano fighetta, ma soprattuttocon la riga in mezzo. Bentornati Gialappi, ma soprattutto bentornata Sensualità a Corte ., originaria proprio di quella zona, ha mostrato i suoi genitori all'opera per aiutare a spalare il fango: "Mamma e Babbo. 75+78 L'esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non ..., famosa cantante italiana, ha condiviso immagini scioccanti della sua casa distrutta a causa dell'alluvione. In questi giorni difficili per gli abitanti delle regioni colpite, arrivano ...

Emilia-Romagna, le foto della casa di Laura Pausini dopo l’alluvione Sky Tg24

Il cantante ha pubblicato su Instagram i video in cui canta “Laura non c'è” insieme ai volontari e spala il fango.Laura Pausini ha condiviso tra le due Instagram Stories le foto della casa dei genitori in cui è vissuta da bambina dopo l’alluvione in Emilia-Romagna. La cantante originaria di Solarolo ha mostrato ...