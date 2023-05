Laura Pausini | le foto della sede del fan club dopo l’alluvione

Il ritorno di Madre e Jean - Claude, il perculo di Pechino Express con i suoi concorrenti della Milano fighetta, ma soprattuttocon la riga in mezzo. Bentornati Gialappi, ma soprattutto bentornata Sensualità a Corte ., originaria proprio di quella zona, ha mostrato i suoi genitori all'opera per aiutare a spalare il fango: "Mamma e Babbo. 75+78 L'esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non ..., famosa cantante italiana, ha condiviso immagini scioccanti della sua casa distrutta a causa dell'alluvione. In questi giorni difficili per gli abitanti delle regioni colpite, arrivano ...

Emilia-Romagna, le foto della casa di Laura Pausini dopo l’alluvione Sky Tg24

Sui social Laura Pausini mostra le fondo della sede del suo fan club dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna ...Il cantante ha pubblicato su Instagram i video in cui canta “Laura non c'è” insieme ai volontari e spala il fango.