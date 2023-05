Laura Pausini e l' alluvione | ho deciso | il gesto clamoroso che spiazza tutti

(Di lunedì 22 maggio 2023) La risposta diall'che da giorni sta devastando la sua Romagna? E' una lezione al mondo, e pure a Bruce Springsteen. Nelle ultime ore ha fatto il giro del web la intemerata di Mara Venier che a Domenica In ha tirato le orecchie niente meno che al Boss: la rockstar americana poche ore prima si era esibito tra mille polemiche a Ferrara, a pochi chilometri dai paesini del Ravennate, del Forlivese e del Cesenate tutt'ora sott'acqua. "Du' parole potevi pure dirle", ha criticato la Venier sottolineando la (strana) indifferenza dell'autore di Born to run e The river rispetto al dramma di migliaia di italiani a un passo da quel palco. E la? Dopo aver pubblicato sui social la foto dei suoi genitori intenti a spalare via il fango della loro casa di Castelbolognese, uno degli ...

Laura Pausini donerà il cachet dei suoi 3 concerti speciali a Venezia all’Emilia Romagna, duramente colpita dal maltempo. “Come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le ...Laura Pausini devolverà il suo cachet per i tre concerti in programma a Venezia ai Comuni di Solarolo, Castelbolognese e Faenza, colpiti duramente dall'alluvione. Si tratta, rispettivamente, dei paesi ...