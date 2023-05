Laura Pausini devolve i cachet dei concerti a Venezia alla Romagna

devolverà il compenso previsto per i suoi tre concerti a Venezia a tre comuni della sua Romagna. Lo ha annunciato con un post sui suoi profili social. I tre spettacoli sono in programma ...Leggi Anche, i genitori spalano il fango: 'L'esempio di una vita' Leggi Anche Maltempo, a Cesena volontari cantano 'Romagna mia' mentre spalano il fango Le autorità competenti sono state sollecitate ...Meravigliosa anche la trasformazione di Madre in. Sensualità a Corte, Marcello Cesena svela com'è nato il suo personaggio.

Emilia-Romagna, le foto della casa di Laura Pausini dopo l’alluvione Sky Tg24

Laura Pausini pochi minuti fa ha annunciato che data la situazione disastrosa e disperata in cui versa la Romagna ormai da settimane a causa delle alluvioni e del maltempo devolverà l'intero ricavato ...Mentre si lavora incessantemente per recuperare il più possibile delle proprie vite stravolte dall'alluvione ci sono alcuni momenti che ridanno gioia e speranza, come questo in cui alcuni ragazzi gioc ...