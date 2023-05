L' attore Ray Stevenson morto improvvisamente sul set di Ischia | il 58enne stava girando un film

È morto mentre girava il suo ultimo film a Ischia,Stevenson , l'britannico aveva 59 anni. Il decesso è avvenuto stamani all'ospedale Rizzoli dell'isola. Stevenson, da alcuni giorni stava girando Cassino a Ischia , diretto da Frank Ciota e ...Si trovava sull'isola da alcuni giorni per girare il film 'Cassino a Ischia', diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero. L'ha accusato un malore per cui è stato necessario il ricovero nella struttura ospedaliera isolana, sabato pomeriggio. Stamani le condizion, già molto serie al momento del ricovero, si sono ...L'britannicoStevenson è morto dopo un malore improvviso sul set di un film a Ischia . Il 58enne si trovava sull'isola da alcuni giorni per girare il film "Cassino a Ischia", diretto da Frank ...

Ray Stevenson morto a Ischia: l'attore britannico era sull'isola verde per girare un film ilmattino.it

L’attore era sull’Isola da alcuni giorni per le riprese del film «Cassino a Ischia». In ospedale le condizioni si sono aggravate fino al decesso.Una tragica notizia ha scosso l’industria cinematografica: l’attore britannico Ray Stevenson è deceduto stamani, lunedì 22 maggio, presso l’ospedale Rizzoli di Ischia. Aveva 59 anni. Stevenson si trov ...