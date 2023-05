Il 1 luglio 2023 l', la nave scuola della Marina Militare varata nel 1931, partira' da Genova per il giro del mondo della durata di 19 mesi che era stato rimandato nel 2020 a causa della pandemia. ...... hanno attraversato il centro storico toccando piazza San Felice e da via Muggio hanno raggiunto il panoramico Ponte Santa Trinità per poi percorrere Lungarno Corsini ee da via ...Questo viaggio rappresenta un sogno che si avvera non solo per l'equipaggio, ma anche per tutti coloro che sognano di esplorare il mondo attraverso ...

L'Amerigo Vespucci parte per il giro del mondo - Italia Agenzia ANSA

Il 1 luglio 2023 l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare varata nel 1931, partira' da Genova per il giro del mondo della durata ...Il 1° luglio 2023 l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, partirà da Genova per il giro del mondo della durata di 19 mesi che era stato rimandato nel 2020 a causa della pandemia. Pre ...