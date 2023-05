L’alluvione | i fondi Ue e l’ipotesi di una legge per la ricostruzione Parla Foti FdI

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 maggio 2023) Fango e distruzione. La Romagna si piega al cospetto del, ma è già pronta a ripartire. Come la stessa premier Giorgia Meloni ha potuto saggiare nel corso della sua visita nelle zone più colpite. Al di là della “commozione”, il presidente del Consiglio ha testimoniato la volontà del governo di dare “risposte immediate”, ha detto. Quello che la gente di lì, i romagnoli – gente pragmatica e che ha il rimboccarsi le maniche nel proprio dna – si aspetta. Domani è in programma un Consiglio dei ministri che avrà proprio l’emergenza alluvione come primo punto all’ordine del giorno: “C’è la volontà di attingere a tutti gli strumenti possibili per finanziare ladell’Emilia-Romagna”. A dirlo, nella sua intervista a Formiche.net, è il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso, membro della Commissione ...