‘L’alleanza dei bambini’ | di Pija Lindenbaum

(Di lunedì 22 maggio 2023) In una verde radura tra i boschi, vive una comunità di bambini divisa in due gruppi. I Fiordasoli guardano le nuvole, giocano e imparano. I Giralisi lavano i calzini e pelano le patate. Lacapa, inflessibile, veglia su tutti e decide quali sono i confini da non superare. Sembra un microcosmo...

BRUXELLES -Paesi contrari all'Euro 7 sulle emissionimotori per le auto torna in pressing sui vertici Ue. A quanto si apprende, Italia, Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Polonia, Romania, ...Paesi contrari all'Euro 7 sulle emissionimotori per le auto torna in pressing sui vertici Ue. A quanto si apprende, Italia, Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Polonia, Romania, ...... Coop3.0, Kerakoll, Emilbanca, Tetrapack, Italia ... Aiuta le comunità più povere del mondo a raggiungere'autosufficienza ...a raggiungere'autosufficienza alimentare e il rispetto...