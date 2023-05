“L’alcol nuoce alla salute” Arriva la folle etichetta sanitaria sul vino

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non è una novità. Rimane la classica distinzione tra liberali e socialisti. Per i primi, qualcosa che non è regolato deve essere libero; per i secondi, invece, qualcosa che non è regolato è automaticamente illegale. Ed ecco che deve intervenire la mano pubblica per sanare questo spazio franco. La motivazione rimane sempre la medesima: il tentativo di ridurre il “danno collaterale”, aggrappandosi all’appellativo dellapubblica. Tale e quale come avvenuto durante il triennio pandemico. Mindset socialista Si badi bene. In numerosi condomini statunitensi (Paese dagli anticorpi liberali ben superiori ai nostri, ma oggi messi in discussione dpericolosissima ondata di cancel culture che lo sta investendo), in nome dellapubblica, si èti a proibire di fumare in casa propria, perché il fumo potrebbe ...