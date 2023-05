L’agenzia di Vinicius | «In Spagna non accettano che l’atleta più decisivo e rilevante ne La Liga sia un giovane uomo di colore»

(Di lunedì 22 maggio 2023) TFM Agency, agenzia che cura gli interessi dell’attaccante del Real Madrid, ha parlato dopo gli insulti razzisti dei tifosi del Valencia TFM Agency, agenzia che cura gli interessi dell’attaccante del Real Madrid, ha parlato dopo gli insulti razzisti dei tifosi del Valencia verso il brasiliano nello scorso match de La. COMUNICATO – Durante la partita tra Valencia e Real Madrid, abbiamo assistito a scene di razzismo diffuso, intenzionale e già istituzionalizzato, che sono tra le più disgustose nella storia del calcio. Tre anni dopo che il mondo è rimasto scioccato da un video con George Floyd brutalmente immobilizzato, oggi il mondo intero ha assistito a un evento in cuiè stato trattenuto in modo codardo, violento e inaccettabile durante una discussione. Questo è solo un altro ...

che cura gli interessi diha pubblicato su Instagram un comunicato in cui scrive: " Tre anni dopo che il mondo è rimasto scioccato da un video con George Floyd brutalmente ...che cura gli interessi diha postato un Instagram un comunicato durissimo, in cui scrive, tra'altro: "Tre anni dopo che il mondo è rimasto scioccato da un video con ...Se un giornodovesse lasciare il Real Madrid, si ...a, che di mestiere fa il procuratore per conto dell'TFM, ha ... ha tutto'interesse a 'sponsorizzare' il suo assistito, anche nell'...