L’Africa paga le tasse alla Cina ma in cambio riceve debito

(Di lunedì 22 maggio 2023)re lema non per avere inservizi, infrastrutture, welfare. Bensì per soddisfare i creditori cinesi. Succede in Africa e non solo, ai tempi dellagran mecenate delle economie più fragili, stregate dai prestiti dnatura opaca, concessi dalle grandi banche statali del Dragone. La vicenda è nota e questa testata più volte ha raccontato il vero volto di questi finanziamenti ai governi di quei Paesi che non ce la fanno a immaginare programmi di sviluppo per grandi infrastrutture come ponti, strade e ferrovie. E allora ecco il denaro d, con l’accordo in molti casi che in caso di insolvenza il Dragone può azzannare pezzi di economia e industria locale. Non può stupire, dunque, che ad oggi non meno di una dozzina di Stati quali Kenya, Zambia, ...