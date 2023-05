Ladispoli | gli studenti dell’Alberghiero al “Trofeo Challenge Lanfranco Ventura 2023”

(Di lunedì 22 maggio 2023)– Secondo posto per Alessio Manoni e Manuel Orsini. Non si ferma la squadra vincente dell’Istituto Alberghiero diche martedì 16 maggio ha partecipato con i suoi allievi al, concorso a squadre di Sala e Bar, promosso dall’Associazione CiboFuturo, che si è svolto nell’ambito della giornata “Essere Cuoco -Essere Maître”, in collaborazione con la Scuola Alberghiera Elis, Roma – Caffè Fantini. Regista dell’iniziativa il Prof. Bruno Virgili, Docente di Enogastronomia dell’Istituto di via Federici. Dedicato alla figura di, professionista di spicco del mondo della Sala, recentemente scomparso, il concorso – spiegano i promotori – intende migliorare la preparazione dei giovani allievi ...

