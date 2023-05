La vie en rose

Leggi su iodonna

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non c’è niente da fare. Kate Middleton resta ed è una vera rosa inglese. La principessa si è presentata con un look rosa “riciclato” al Chelsea Flower Show, l’evento che celebra la primavera inglese. La vie en rosa. Kate, 41 anni, ha scelto un look ME+EM shirt dress portato in passato anche dalla madre Carole. A completare l’outfit le sue Castaner Carina Espadrillas e orecchini Zoraida da 165 sterline. La Middleton ha partecipato al primo Children’s Picnic con dieci ragazzini nell’ambito della RHS Campaign for School Gardening. Royal Look del Giorno 2023 guarda le foto ...