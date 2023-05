La versione arcade di Pac-Man della Lego per i 43 anni del videogioco

(Di lunedì 22 maggio 2023) Gli amanti deie gli appassionati di videogiochi (soprattutto i nostalgici) si preparino all’arrivo di un set unico, già pronto al sold out: si tratta di PAC-MANlineaIcons, che celebra ilPac-Man. L’occasione è il 43esimoversario del gioco, rilasciato il 22 maggio 1980 dalla Bandai Namco Entertainment Inc. in Giappone. E, a quanto pare, dietro questo set imperdibile c’è proprio una partnership traGroup e Bandai Namco: una collaborazione che ha portato all’incredibile scoperta che il colore giallo di Pac-Man si sipira proprio alla firma distintiva. Così lo disegnò, all’epoca, Mr. Iwatani che – per il personaggio di Pac-Man – si ispirò invece a una pizza con una fetta ...

