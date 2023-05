La torta di compleanno di Chanel Totti al centro del mirino

In questo caso, però, la polemica nei confronti di Chanel è nata da un dettaglio sulla suadi. Sul dolce, in bella vista, capeggiava la scritta: Una frase ironica e che ben si addice ...l giorno prima dell'alluvione, Laura Pausini aveva festeggiato il suo: unacon 49 candeline per festeggiare insieme al suo team e la sua famiglia a cui Laura è legatissima. La ......scoperto che nessuno degli amichetti del piccolo si era presentato alla sua festa di. ... Il piccolo ha compiuto cinque anni e la mamma aveva organizzato per lui una festa conBluey che ...

Chanel Totti, la frase ironica sulla torta di compleanno divide i social Corriere dello Sport

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, ha festeggiato i suoi 16 anni. Ma un dettaglio della torta ha scatenato qualche polemica sul web. Ecco cosa è successo.Cosa è successo al compleanno di Chanel Totti La ragazza è stata sommersa da commenti negativi sul web, ma per quale motivo