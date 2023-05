La stretta di Erdogan sulla libertà di stampa

(Di lunedì 22 maggio 2023) Quando Cem ?im?ek sbuca dalla porta del suo ufficio, la redazione ha già iniziato a riempirsi. “Di solito la riunione è alle 10, ma questi non sono giorni come gli altri”, dice con un sorriso. ?im?ek è il caporedattore di Evrensel Gazetesi, uno dei principali quotidiani turchi di opposizione. Nel 2021, è stato condannato a InsideOver.

Nel 2021, è stato condannato a [...] Continua a leggere The post Ladisulla libertà di stampa appeared first on ...... poiché gli effetti della passatamonetaria continuano a manifestarsi. Riteniamo che i ... alle elezioni turche si è registrato un risultato sorprendentemente positivo per, che sembra ...... precisamente riguardo alla nostra lotta contro il terrorismo nel nord della Siria che richiedecooperazione e solidarietà", ha dettoin riferimento alle milizie curde durante un'...

La stretta di Erdogan sulla stampa: storia di un giornale di opposizione Inside Over

Un Erdogan torrenziale, in queste ore ha rovesciato la sua rabbia su chi ritiene lo stia ostacolando ad alti livelli (gli USA) e le sue promesse di amicizia con chi considera degno di appoggio (la Rus ...Erdogan – Nanopress.it Erdogan ha sottolineato che la Turchia ... Ha sostenuto che la lotta contro il terrorismo nella parte settentrionale della Siria richiede una stretta cooperazione e solidarietà ...