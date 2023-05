La Sirenetta | uno show di luci in Sardegna per celebrare le location italiane del live-action VIDEO

(Di lunedì 22 maggio 2023) Inun magicodie colori in onore de La, rivisitazione indel classico d'animazione che arriverà il 24 maggio nelle sale. Perl'uscita della rivisitazione indel classico d'animazione La, che arriverà nei cinema il 24 maggio 2023, e per rendere omaggio allein cui si sono svolte le riprese, le coste dellahanno ospitato un magicodie colori. Protagoniste le scogliere di Aglientu e l'intera città di Castelsardo con il più grandemapping mai realizzato in Italia - e tra i maggiori a ...

Il lungometraggio vinse ben due Oscar, per la Miglior Colonna Sonora ad Alan Menken e per la Miglior Canzone, In fondo al mar (Under the Sea).

Dal 24 Maggio al cinema uno dei film più attesi della stagione: La Sirenetta, remake Live Action del Classico Disney del 1989 con Halle Bailey, Javier Bardem e Melissa McCarthy. Ecco la nostra ...In Sardegna un magico show di luci e colori in onore de La Sirenetta, rivisitazione in live-action del classico d'animazione che arriverà il 24 maggio nelle sale italiane.