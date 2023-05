La sirenetta | recensione | come ti rifaccio bene un classico Disney

(Di lunedì 22 maggio 2023) Poteva essere un disastro su tutti i fronti, eppure così non è stato. Quando fu annunciata la volontà della WaltPictures di cimentarsi in una versione live action dell’intramontabiled’animazione La, i nostalgici degli anni ’90 e il furioso popolo del web si sono ribellati. Un fumo di polemiche che si è ulteriormente sollevato quando la Casa del Topo ha annunciato che a dare un volto alla sirena Ariel sarabbe stata la giovanissima Halle Bailey, un’attrice e cantante statunitense di etnia e colore della pelle antitetici a quelli che avevano caratterizzato la principessa marina del ventottesimod’animazione. Eppure, nel remake in carne ed ossa diretto da Rob Marshall, la nuova sirena cinematografica cattura e convince nonostante tutto e tutti. Nella nostra...

Dal Liceo La Farina ladella pellicola "I pionieri" sul difficile dialogo tra genitori e ... mentre l'Ic Drago ha ammirato Laal Palacultura. Tra i miti e le suggestioni dello ...... ma si ha comunque l'impressione che questo evento passi quasi inosservato, forse per via dell'atteso remake de' La, perennemente sotto i riflettori e presto destinato alle sale ...... già autore di una discutibile rivisitazione di un classico quale La- The Little Mermaid ... Come vi abbiamo raccontato nelladi Anastasia, ci troviamo davanti ad una rivisitazione ...

La sirenetta, la recensione del film live action tratto dal classico Disney cinematografo.it

La Sirenetta, per noi, ci è riuscita. La Sirenetta: il Rinascimento dei live action Disney prende vita dal mare. Recensione HP accelera sulla riparazione delle stampanti bloccate, nuovo firmware in ...HP ha risposto alle domande di BleepingComputer sui recenti blocchi delle stampanti OfficeJet serie 902x. Una soluzione è in fase di sviluppo, ma per il momento il consiglio è di non installare l'aggi ...