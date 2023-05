La Sirenetta | Mahmood da sempre fan ‘Salivo sugli scogli e cantavo le canzoni del cartone’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il cantante e Yana C sono alla loro prima esperienza di doppiaggio. Simona Patitucci doppia Ursula ma nel cartone del 1989 era Ariel Sarà nelle sale il 24 maggio il live action ‘La’ di Rob Marshall. I protagonisti sono doppiati da(Sebastian), Yana C e Sara Labidi (Ariel, la prima nellee la seconda nei dialoghi) e Simona Patitucci (Ursula). Quest’ultima aveva doppiato Ariel nella versione animata del 1989. “Sono passati tre decenni, ero una bambina. In realtà all’inizio fui selezionata proprio per Ursula, poi invece mi fu affidata Ariel – racconta Simona Patitucci – Quando quest’anno mi è stato chiesto di partecipare a questo live-action, l’ho preso come un segno del destino. Un cerchio che si chiude e si apre come un otto, una cosa infinita. Per me è molto emozionante continuare a fare parte del mondo de ‘La ...